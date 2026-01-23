Usa fuori da Oms Bassetti boccia Trump | Non ne azzecca una

Matteo Bassetti commenta la decisione degli Stati Uniti di uscire dall'Oms, criticando la gestione di Donald Trump. L'infettivologo sottolinea come questa scelta possa avere ripercussioni sulla cooperazione internazionale in campo sanitario. La posizione di Bassetti si inserisce nel quadro delle discussioni sulle politiche sanitarie e sulla collaborazione globale per affrontare le emergenze di salute pubblica.

(Adnkronos) – Matteo Bassetti contro Donald Trump. Gli Stati Uniti escono ufficialmente dall'Oms e l'infettivologo critica la gestione del presidente americano. "Da quando ci sono Trump e Robert Kennedy Jr ad amministrare la salute, non ne hanno azzeccata una. Neanche per sbaglio. Ormai le decisioni prese in Usa in campo medico-sanitario (e non solo) sono lo zimbello del mondo. Vien da ridere. Ma ci sarebbe da piangere", scrive Bassetti su X. Gli Usa che escono dall'Organizzazione mondiale della sanità è "la degna conclusione di un anno di disastri nella sanità da parte dell'amministrazione Trump e del segretario alla Salute Kennedy Jr.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gli Usa fuori dall'Oms: Donald Trump firma il ritiro ufficiale degli Stati UnitiGli Stati Uniti hanno ufficialmente annunciato il ritiro dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, una decisione che segna un cambiamento significativo nel panorama della cooperazione internazionale sulla salute globale.

