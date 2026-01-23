Usa arrestato l’ex olimpionico Ryan Wedding

L’FBI ha annunciato l’arresto di Ryan Wedding, ex olimpionico canadese di 44 anni, recentemente inserito nella lista dei dieci ricercati più pericolosi, con una taglia di 15 milioni di dollari. Wedding, coinvolto in attività di traffico, è stato fermato dopo essere stato inserito in questa lista di persone ricercate a livello internazionale.

L'Fbi ha comunicato l'arresto di Ryan Wedding, ex olimpionico canadese oggi 44enne, trafficante entrato di recente nella lista dei dieci super ricercati, con una taglia da 15 milioni di dollari. Nelle prossime ore verranno diffusi i particolari dell'operazione che ha portato alla sua cattura. Nel 2002 prende parte alle Olimpiadi invernali di Salt Lake City come membro della squadra canadese di snowboard, ma quella parentesi si chiude in fretta. Dal 2004 iniziano i guai giudiziari, con un primo arresto e poi una nuova condanna per traffico di stupefacenti che lo porta in carcere. Proprio durante la detenzione Wedding stringe legami decisivi, in particolare con un colombiano che, una volta tornato libero nel 2011, gli consente di costruire una rete per l'importazione di cocaina tra Stati Uniti e Messico, Paese dove si era poi rifugiato.

Arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico e boss del narcotraffico. Era fra i 10 uomini più ricercati dall'FbiRyan Wedding, ex snowboarder olimpico e ora arrestato, era tra i dieci uomini più ricercati dall’Fbi.

