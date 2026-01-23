Uomini e Donne Flavio e Nicole dopo la scelta in TV | come va

Dopo la loro recente scelta in televisione, Flavio Ubirti e Nicole Belloni sono tornati a vivere la quotidianità. La coppia, nota per la partecipazione a Uomini e Donne, continua il percorso insieme, affrontando con serenità le novità post-programma. In questa fase, entrambi si dedicano alla costruzione di un rapporto stabile, lontano dai riflettori, concentrandosi sulle priorità condivise e sul loro futuro.

Flavio Ubirti e Nicole Belloni sono tornati al centro di Uomini e Donne dopo la messa in onda della loro scelta. A pesare, più delle parole in studio, è stato anche ciò che è accaduto lontano dalle telecamere: una lettera riletta a casa, un braccialetto come promessa e una frase che ha cambiato l’atmosfera. Intanto, fuori dal programma, i primi segnali raccontano un nuovo inizio. Cristina Ferrara conferma il suo nuovo amore Uomini e Donne, Flavio Ubirti e Nicole Belloni: la scelta in TV su Canale 5. Il momento in cui Flavio ha scelto Nicole è andato in onda il 20 Gennaio 2026. Un elemento ha avuto un peso particolare: la lettera che Nicole aveva consegnato a Flavio Ubirti chiedendogli di leggerla prima della decisione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Flavio Ubirti e Nicole Belloni dopo la scelta a Uomini e Donne: come vanno le coseDopo la registrazione del 15 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha annunciato la sua scelta, optando per Nicole Belloni.

