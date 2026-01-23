Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Se desideri rivedere l’ultima puntata di Uomini e Donne, puoi trovare la replica su piattaforme ufficiali come Mediaset Play. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, e le repliche sono disponibili per permettere agli spettatori di recuperare i momenti salienti del dating show.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l'opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.

