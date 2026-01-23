Un' ondata di solidarietà per l' ospedale | dalla gratitudine di una famiglia nasce una donazione per sette reparti

Una famiglia di Perugia ha deciso di sostenere l’ospedale locale attraverso una donazione di dispositivi medici, frutto di una raccolta fondi promossa da cittadini e associazioni. Questa iniziativa testimonia la solidarietà della comunità, che si unisce per rafforzare i servizi sanitari e garantire cure di qualità. Un gesto di gratitudine che coinvolge sette reparti, contribuendo a migliorare l’assistenza sanitaria nella zona.

La solidarietà del territorio nei confronti dell'ospedale di Perugia attraverso la donazione dispositivi medici grazie a una raccolta fondi promossa da cittadini e associazioni.Un gesto di riconoscenza si è trasformato in un'importante iniziativa di solidarietà collettiva a favore dell'Azienda.

