Università semestre aperto di Medicina | accoglienza inclusività e sostegno

L’Università di Catania promuove un semestre aperto di Medicina, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e il supporto agli studenti. Sono state adottate diverse misure organizzative, didattiche ed economiche per garantire pari opportunità e un percorso formativo accessibile a tutti, rafforzando l’impegno dell’ateneo verso un ambiente accogliente e sostenibile.

L’Università di Catania conferma il proprio impegno a favore delle studentesse e degli studenti coinvolti nel ‘semestre aperto’, adottando un insieme articolato di misure organizzative, didattiche ed economiche volte a garantire inclusività, accompagnamento e pari opportunità di successo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Medicina e odontoiatria, semestre aperto: piano straordinario di supporto e ri-orientamento dell’Università di FirenzeL'Università di Firenze ha avviato un piano straordinario di supporto e ri-orientamento per studenti di medicina e odontoiatria, con un semestre aperto dedicato al recupero crediti e a coloro non in graduatoria.

Università, l’annuncio sul semestre filtro di MedicinaL'introduzione del semestre filtro per l'accesso a Medicina ha rappresentato un cambiamento significativo nel percorso di ammissione.

Università, semestre aperto di Medicina: accoglienza, inclusività e sostegnoFin dall’inizio del percorso, l’Ateneo ha attivato un sistema di accoglienza e supporto mirato, con l’obiettivo di accompagnare le aspiranti matricole di Medicina e Odontoiatria nel delicato passaggio ... cataniatoday.it

Medicina, Unict riduce le tasse e annulla le more a chi ha partecipato al semestre filtro. Per chi deve recuperare previsti tre appelliL'ateneo di Catania ha deciso di andare incontro agli studenti - compresi quelli che hanno dovuto rifugiarsi in extremis in altri corsi ad accesso libero - sia sul piano organizzativo che economico ... lasicilia.it

Semestre filtro - Recupero crediti formativi universitari Gli studenti assegnati ai corsi affini di Farmacia (LM-13) e Scienze biologiche (L-13) potranno sostenere le prove di recupero dei crediti formativi universitari (CFU) nelle seguenti date: 6 – 17 – 26 feb facebook