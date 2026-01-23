Unimore due prestigiosi riconoscimenti alle dottorande Cavazzoli e Grassi

Unimore annuncia con soddisfazione i riconoscimenti ottenuti dalle dottoresse Cavazzoli e Grassi per l’eccellenza delle loro attività di ricerca nel campo delle scienze chimiche. Questi premi testimoniano l’impegno e la qualità del lavoro svolto, contribuendo al prestigio dell’ateneo e al progresso della ricerca scientifica. Un esempio di virtuosismo accademico che rafforza la reputazione di Unimore nel panorama internazionale.

Due prestigiosi riconoscimenti per l'elevata qualità delle rispettive attività di ricerca nel campo delle scienze chimiche sono stati ottenuti dalla dr.ssa Chiara Cavazzoli, dottoranda del corso di dottorato Models and Methods for Material and Environmental Sciences (M3ES) con borsa PNRR (DM 118).

