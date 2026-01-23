Unicredit nuova bordata da Berlino
Il recente intervento del governo tedesco nei confronti di Unicredit, in relazione alle ambizioni di acquisizione di Commerzbank, evidenzia le dinamiche complesse del settore finanziario europeo. Questa mossa strategica riflette le tensioni e le sfide che caratterizzano il panorama bancario in Germania, influenzando le decisioni delle istituzioni e degli investitori. Analizzare questi sviluppi è fondamentale per comprendere le evoluzioni del mercato e le ripercussioni a livello continentale.
Nel mondo della finanza nulla succede per caso. E così la nuova bordata del governo tedesco alle ambizioni di Unicredit su Commerzbank ha un tempismo chirurgico. Oggi la premier italiana Giorgia Meloni incontrerà in un vertice bilaterale il cancelliere tedesco Friedrich Merz, un faccia a faccia dove si parlerà di molte cose ed è possibile che anche la vicenda Unicredit venga affrontata. Ieri il governo federale ha ribadito alle agenzie di stampa la sua posizione contraria a un'acquisizione di Commerzbank del gruppo guidato da Andrea Orcel. La cancelleria continua a puntare sull'indipendenza di Commerzbank, ha dichiarato un portavoce del ministero delle Finanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
