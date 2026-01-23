Nella prossima puntata di Falsissimo si discuterà di una nuova denuncia contro Alfonso Signorini, avanzata da un ex partecipante di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. La denuncia riguarda fatti risalenti al 2004 e si aggiunge ad altri episodi già noti. La trasmissione analizzerà i dettagli e le implicazioni di questa vicenda, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla questione.

Un ex partecipante alla trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi ha denunciato Alfonso Signorini per fatti che risalgono al 2004. L’uomo, originario del Comasco, si è presentato il 15 gennaio davanti alla Guardia di Finanza di Erba. La denuncia ipotizza i reati di estorsione e violenza sessuale, come nel caso di Antonio Medugno. Ed è stata trasmessa per competenza alla procura di Milano, che a dicembre ha aperto un fascicolo d’indagine. E proprio su questa querela si dovrebbe basare la puntata di Falsissimo programmata per il 26 gennaio su YouTube. La seconda denuncia contro Signorini.🔗 Leggi su Open.online

Cosa c’è nella nuova puntata di Falsissimo: chat, audio e le accuse di Medugno a SignoriniNella nuova puntata di Falsissimo, intitolata Il Prezzo del Potere, si approfondiscono chat, audio e le accuse di Medugno a Signorini.

La denuncia di Signorini contro Corona può bloccare l’uscita della puntata di Falsissimo il 22 dicembre?La denuncia di Signorini contro Corona ha sollevato dubbi sulla possibilità di mandare in onda la puntata di Falsissimo prevista per il 22 dicembre.

Un'altra denuncia contro Signorini: cosa ci sarà nella nuova puntata di Falsissimo

C’è una nuova denuncia contro Alfonso Signorini e altri due sono pronti a farlo. Ho una marea di materiale terrificante, chat, messaggi e prove: parla Fabrizio CoronaL'ex paparazzo: Uno nuovo ha denunciato, due sono pronti a farlo. Medugno conferma: Ho querelato i legali di Signorini ... ilfattoquotidiano.it

Alfonso Signorini contro i giganti del web. I difensori del conduttore televisivo, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno denunciato i legali rappresentanti di Google Italy e Google Ireland perché "nonostante le ripetute richieste, il web hosting x.com