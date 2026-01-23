Unai Emery parla di Tielemans e delle notizie di mercato dopo la vittoria in Europa League contro il Fenerbahce

Dopo la vittoria in Europa League contro il Fenerbahce, Unai Emery ha commentato il rapporto con Youri Tielemans, paragonandolo a quello paterno. L’allenatore ha anche affrontato le recenti notizie di mercato, offrendo spunti sulla situazione del centrocampista e sulle possibili implicazioni future per l’Aston Villa. Le sue parole riflettono l’importanza del rapporto tra tecnico e giocatore in un momento cruciale della stagione.

2026-01-23 02:01:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Unai Emery ha paragonato il suo rapporto con Youri Tielemans a quello paterno dopo che i due sembravano confrontarsi quando il centrocampista dell’Aston Villa è stato sostituito durante la vittoria di Europa League contro il Fenerbahce. Il nazionale belga Tielemans non è apparso impressionato quando è stato sostituito al 92? della vittoria per 1-0 a Istanbul, dove Emery sembrava poi dare una spinta e urlare al 28enne. “È come mio figlio”, ha detto Emery quando gli è stato chiesto del curioso incidente, sembrando minimizzare la prospettiva di una rottura con uno dei suoi giocatori più anziani.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Aston Villa, Emery: Monchi aveva bisogno di una nuova sfida. Addio concordato col clubIl tecnico dell'Aston Villa Unai Emery ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Bologna, debutto stagionale in Europa League. Il tecnico spagnolo si è soffermato ... tuttomercatoweb.com

Lo speciale rapporto di Unai Emery con l'Europa LeagueLo stadio Sankt Jakob-Park di Basilea, il più grande della Svizzera, inaugurato nel 2001 in sostituzione del vecchio Sankt Jakob-Park demolito nel 1998, porta evidentemente bene a Unai Emery. Prende ... esquire.com

Unai Emery ya kai nasara 20 a manyan gasannin Turai tare da Aston Villa cikin wasanni 31 kacal. A tarihin wallon afa na Ingila, Moyes, Nicholson da Paisley ne kaai suka kai wannan adadi da sauri fiye da shi. - facebook.com facebook

Il 14 gennaio 2025, #Malen firma con l'Aston Villa, dove percepisce uno stipendio annuale di 5,5 M di euro netti, bonus inclusi, sotto la guida dell'allenatore Unai Emery. Un anno dopo, il 14 gennaio 2026, si trasferisce alla #AsRoma. Il giocatore aveva chie x.com