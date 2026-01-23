Una serata di tensione e un braciere acceso | la fiamma olimpica arriva in piazza Unità

La Fiamma olimpica è arrivata in piazza Unità, segnando un momento importante della preparazione alle Olimpiadi. L’evento si è svolto con ordine, senza particolari inconvenienti, e ha richiamato l’attenzione della città. Il braciere acceso rappresenta simbolicamente il legame tra le diverse nazioni e l’unità nello sport. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera tranquilla, riflettendo l’importanza di questa tappa nel percorso verso i Giochi.

Il percorso è terminato alle 19 e 30: numerosi i tentativi di introdursi dei manifestanti, ma alla fine i tedofori hanno completato il percorso. A raccontare l'accaduto le foto di Giovanni Aiello L'arrivo della Fiamma olimpica in piazza Unità si è svolto quasi senza intoppi, per gli organizzatori. Dopo l'accensione della prima torcia nel parco del castello di Miramare, 48 tedofori l'hanno portata per 200 metri ciascuno attraverso la città, arrivando a destinazione alle 17 e 30. Il sindaco Roberto Dipiazza ha definito l'evento “Il coronamento di un percorso amministrativo portato avanti coerentemente per 25 anni”.🔗 Leggi su Triesteprima.it

