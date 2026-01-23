Una regione in festa Da Offida a Castignano sfilano le tradizioni

Nelle Marche, il Carnevale rappresenta una tradizione radicata nel tempo, capace di unire le comunità di Offida, Castignano e altri paesi della regione. Questa festa è molto più di un evento: è un momento di condivisione culturale, in cui si manifestano con creatività e passione le storie e le usanze locali, mantenendo vivo un patrimonio di valori e identità.

Nelle Marche il Carnevale è più di una festa: è un rito autentico, attorno al quale si radunano, da secoli, intere comunità; ed è espressione della creatività di innumerevoli appassionati. Oltere a Fano e Ascoli, in regione ci sono altre iniziative che meritano di essere scoperte, a partire dai Carnevali storici del Piceno: Offida, Castignano e Pozza-Umito rappresentano un unicum nel panorama nazionale. Quello di Offida è un carnevale trascinante, una festa ancestrale e pagana che travolge ogni cosa, culminando nell'inseguimento al 'Bov fint', una grottesca caccia a un bue finto, ispirata alla corrida iberica, che si celebra il venerdì grasso.

