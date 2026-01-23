Il piazzale di via Tiratori a Matelica è stato intitolato a Calogero Zucchetto, conosciuto come

Il piazzale in via Tiratori a Matelica è stato intitolato a Calogero Zucchetto detto "Lillo", agente di polizia di Stato ucciso dalla mafia il 14 novembre 1982, a soli 27 anni. "Con questa intitolazione, Matelica riconosce il sacrificio di un uomo che ha dedicato la propria vita alla difesa della legalità – ha detto il sindaco Denis Cingolani –: se qualcuno si chiede perché una città delle Marche abbia deciso di onorare un ragazzo nato in Sicilia e caduto a Palermo, la risposta è semplice: la lotta alla mafia non ha confini geografici. Vogliamo che questo piazzale sia un monito silenzioso ma potente: i giovani devono sapere che la nostra libertà ha avuto un prezzo altissimo, pagato col sangue da coetanei che non si sono voltati dall’altra parte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una piazza dedicata a Calogero Zucchetto

