Una partita a scacchi contro l’ermarginazione Roma, 23 gennaio 2026 – A Satu Mare, in Romania, molti bambini rom affrontano sfide legate a povertà, discriminazione e abbandono scolastico precoce. Questi ostacoli limitano le opportunità di crescita e sviluppo, rendendo essenziale interventi mirati per favorire inclusione e istruzione. Un progetto di supporto può contribuire a creare un futuro più equo, offrendo ai giovani strumenti per affrontare le difficoltà quotidiane.

Roma, 23 gennaio 2026 – Nella città rumena di Satu Mare, molti bambini rom crescono tra povertà, discriminazione e abbandono scolastico precoce. È proprio da qui che ha preso avvio il progetto Chess for Change, sostenuto dalla politica di coesione europea e successivamente esteso anche all’Ungheria: un’iniziativa che utilizza il gioco degli scacchi come strumento educativo per aiutare i bambini a sviluppare concentrazione, capacità di analisi e fiducia in sé stessi, sostenendo al contempo il loro percorso scolastico. Avviata nel 2019 dall’Associazione Stea, l’iniziativa coinvolge un centinaio di bambini, di cui il 70% proviene da comunità rom marginalizzate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una partita a scacchi contro l’ermarginazione

Leggi anche: Una partita a scacchi contro Thorstvedt: "Barella è la regina"

Leggi anche: Atalanta Inter, Djimsiti prova il recupero e Palladino valuta le scelte per la partita a scacchi contro Chivu

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

PARTITA A SCACCHI

Argomenti discussi: La sottile strategia di salvarsi la vita giocando a scacchi; Il Messaggero: È una partita a scacchi quella che il Napoli sta giocando contro le big della Serie A ma che molto probabilmente è destinato a perdere. Nessuno vuole fare retromarcia.; La mossa del matto; Crespi-Lescano o la terza via: Brescia-Avellino è una partita a scacchi.

Crespi-Lescano o la terza via: Brescia-Avellino è una partita a scacchiLa pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornal ... giornaledibrescia.it

Gasperini contro Mazzarri: come una partita a scacchi, ma senza vincitoriSe c'Ã¨ una squadra che puÃ² dirsi soddisfatta per lo 0-0 dell'Atleti Azzuri d'Italia, quella, Ã¨ sicuramente il Torino. Non di certo l'Atalanta, padrona del campo per quasi tutta la partita e capace ... calciomercato.com

Due Leader. Quattro Campioni. Una sola vittoria. Leaders è un duello tattico per due giocatori che ricorda una partita a scacchi… ma con un’anima moderna e un’estetica potente che richiama il mondo di League of Legends. Qui ogni mossa conta davvero - facebook.com facebook