Una grande cena di compleanno a Torino Lingotto

Venerdì 30 gennaio, a Torino Lingotto, si celebra il 19° compleanno di un marchio simbolo della città. Un’occasione per condividere un momento speciale e gustoso, a partire dalle ore 19. La serata offrirà un’opportunità di convivialità e di scoperta, nel rispetto di un evento semplice e ben organizzato. Un appuntamento dedicato a chi apprezza la tradizione e l’eccellenza locale.

