Una grande cena di compleanno a Torino Lingotto

23 gen 2026

Venerdì 30 gennaio, a Torino Lingotto, si celebra il 19° compleanno di un marchio simbolo della città. Un’occasione per condividere un momento speciale e gustoso, a partire dalle ore 19. La serata offrirà un’opportunità di convivialità e di scoperta, nel rispetto di un evento semplice e ben organizzato. Un appuntamento dedicato a chi apprezza la tradizione e l’eccellenza locale.

Siete pronti a festeggiare il 19° compleanno di uno dei brand più gustosi e iconici di Torino? Appuntamento venerdì 30 gennaio, dalle ore 19.30. La grande cena del Compleanno Eataly. Eataly Lingotto organizza La grande cena del Compleanno negli spazi di Cucine del Mercato (via Fenoglietti, 14).

