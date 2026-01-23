Una grande cena di compleanno a Torino Lingotto
Venerdì 30 gennaio, a Torino Lingotto, si celebra il 19° compleanno di un marchio simbolo della città. Un’occasione per condividere un momento speciale e gustoso, a partire dalle ore 19. La serata offrirà un’opportunità di convivialità e di scoperta, nel rispetto di un evento semplice e ben organizzato. Un appuntamento dedicato a chi apprezza la tradizione e l’eccellenza locale.
Siete pronti a festeggiare il 19° compleanno di uno dei brand più gustosi e iconici di Torino? Appuntamento venerdì 30 gennaio, dalle ore 19.30.La grande cena del Compleanno EatalyEataly Lingotto organizza La grande cena del Compleanno negli spazi di Cucine del Mercato (via Fenoglietti, 14), una.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: All'Oval Lingotto di Torino, Artissima 2025, grande fiera internazionale d'arte contemporanea. K-Way si riconferma sponsor storico
Leggi anche: Rapina in banca a Torino Lingotto: bandito minaccia cassiere con una pistola e fugge col bottino
GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO - “Eastern Style Dinner” A GRANDE RICHIESTA torna una cena con tutti i sapori dell’Est Europa… #insalatarussa , #aringasottopelliccia , #borsch e molto altro…ed ovviamente #vodka Cucina aperta dalle 19 alle 21.30 PREN - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.