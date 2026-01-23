Una foto del lago in Questura omaggio a Fabio Mondora

In memoria di Fabio Mondora, vicequestore scomparso quattro anni fa, è stata inaugurata presso la sala riunioni della Questura di Varese un’opera fotografica di Walter Capelli. La foto del lago rappresenta un omaggio sobrio e rispettoso, testimonianza del suo valore e della sua dedizione. Questo spazio intende conservare il ricordo di una figura stimata, mantenendo vivo il suo impegno e la sua memoria.

Quattro anni fa se ne andava prematuramente il vicequestore Fabio Mondora. In suo ricordo è stata inaugurata presso la sala riunioni della Questura di Varese un’opera fotografica realizzata da Walter Capelli. Lo scatto raffigura uno scorcio del Lago di Varese al tramonto visto da Galliate. Tra i presenti i familiari di Mondora: la moglie Cristiana e i figli. "Grazie per l’appoggio che abbiamo avuto in questi anni - ha detto - sicuramente Fabio apprezza quello che è stato fatto per lui". Il questore Carlo Mazza ha spiegato che si tratta del proseguimento di un percorso iniziato dal suo predecessore Michele Morelli per dare il giusto riconoscimento alla figura di Mondora, che ha dato tanto alla Questura varesina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una foto del lago in Questura, omaggio a Fabio Mondora Leggi anche: “Il cielo in una stanza”: teatro e realtà virtuale per un omaggio poetico a Pasolini firmato Fabio Morgan Leggi anche: Benevento si prepara a celebrare Battiato: al San Marco l’omaggio firmato “La Cruna del Lago” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Una foto del lago in Questura, omaggio a Fabio Mondora; Il lago di Ceresole Reale si prepara a uno svuotamento programmato; Le immagini della casa di 300 mq sul lago di Como firmata da Tommaso Giunchi Architetti e Atelierzero; RAS, due nuove webcam a Curon e Lauregno. Una fotografia artistica del Lago di Varese nel cuore della Questura in ricordo di Fabio MondoraPresentata questa mattina la foto donata dall'associazione Varese Nascosta che completa l'arredo della sala riunioni intitolata al Vice Questore a tre anni dalla morte ... varesenews.it Cina: al Lago Xingkai inaugurato il festival della pesca invernale (1)Una foto aerea, scattata da un drone il 17 gennaio 2026, mostra una scena del festival della pesca invernale al Lago Xingkai, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. italpress.com Presentata in Questura la foto “Tramonto sul Lago di Varese” in memoria del Vice Questore. #Varese - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.