Una domenica di tradizione contadina cola pcarìa in piazza

Una domenica di tradizione contadina anima il centro di Campogalliano, dove da oltre vent’anni si svolge una festa popolare. In piazza, paioli sul fuoco richiamano l’atmosfera di un tempo, offrendo un’occasione per condividere i sapori e le usanze della cultura locale. Un appuntamento che unisce comunità e storia, mantenendo vivo il patrimonio delle tradizioni contadine del territorio.

Paioli sul fuoco per la festa popolare che da oltre vent’anni anima il centro di Campogalliano nel segno della tradizione. Domenica 25 gennaio va in scena la Pcarìa, l’evento dedicato alla lavorazione della carne di maiale, ispirato all’antica usanza delle famiglie contadine, che si riunivano per.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Grande festa per nonna Carmela Di Trocchio: 100 anni di vita tra famiglia e tradizione contadina. Per la signora l’omaggio del comune di Fondi

Leggi anche: Tanto cibo e intrattenimento, a San Possidonio torna la "Pcarìa e i Sapori di Una Volta"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Assaggia Sant’Eufemia. Una domenica di tradizione e comunità; A Tramonti una domenica all’insegna dell’identità territoriale e delle tradizioni; Brindellone da ammirare. Una domenica speciale. Visite per tutto il giorno; Grazie per quello che fate, la domenica della tradizione.

A Tramonti una domenica all’insegna dell’identità territoriale e delle tradizionidi Emilia Filocamo Sarà una domenica dedicata all’identità territoriale, oltre che al senso di appartenenza alla comunità e alla tradizione, quella che il Comune di Tramonti si appresta a vivere il 25 ... ildenaro.it

«Grazie per quello che fate», la domenica della tradizioneSERGNANO - Una manifestazione incentrata sulla tradizione, la devozione e con lo sguardo rivolto al futuro, quella di oggi in paese. Sono stati 760 i trattori schierati in piazza e poi in corteo lungo ... laprovinciacr.it

Come da tradizione, anche la prima domenica del mese di febbraio torna il mercatino dell’antiquariato, delle cose antiche, del vintage e del collezionismo. Domenica 1 febbraio, nella splendida cornice di piazza Vittorio Emanuele II. facebook