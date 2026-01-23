Un posto al sole per Whoopy

Da ilgiornale.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Whoopi Goldberg, premio Oscar, ha trovato nel Sud Italia un paesaggio capace di catturare il suo cuore. Così tanto da decidere di partecipare a una fiction italiana, dimostrando come il nostro territorio possa diventare un vero e proprio palcoscenico di emozioni e racconti. Un esempio di come la bellezza del nostro paesaggio possa essere un ponte tra culture e storie diverse.

Cosa riesce a fare la magia del nostro paesaggio! Persino l'attrice premio Oscar Whoopi Goldberg (nella foto) si è così tanto innamorata dell'Italia, soprattutto del Sud Italia, da volerci stare così tanto che, già che c'era, si è infilata in una fiction. E non in una serie o un film con registi e attori altisonanti, ma nella soap più pop della Rai: Un posto al sole. Da stasera su Raitre vedremo l'attrice e cantante americana accanto all'immancabile portiere Raffaele e a tutti gli altri personaggi per ben venti episodi. Whoopi, che ha deciso di partecipare perché aveva visto la soap, si è divertita a impersonare una facoltosa cliente americana dei Cantieri Palladini, ossia Eleonor Price, che cerca un alloggio a Posillipo, proprio a Palazzo Palladini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

un posto al sole per whoopy

© Ilgiornale.it - "Un posto al sole" per Whoopy

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni 20 gennaio: Vinicio al posto di Gennaro, Samuel sfida Nunzio

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni al 2 gennaio: continuano le indagini

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Un posto al sole, quando vanno in onda le puntate con Whoopi Goldberg

Video Un posto al sole, quando vanno in onda le puntate con Whoopi Goldberg

Argomenti discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 16 gennaio 2026: Raffaele tormentato da un grande cruccio; Un Posto al Sole, anticipazioni di oggi 13 gennaio 2026: Okoro in condizioni gravi, Gagliotti brinda ma qualcuno può farlo crollare; Un Posto al Sole, le anticipazioni di venerdì 16 gennaio: Alberto fa un incontro interessante; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: arriva (finalmente) la resa dei conti per Gennaro Gagliotti.

un posto al soleUn Posto al Sole anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026Vediamo insieme le anticipazioni e le trame della soap opera partenopea Un Posto al sole in onda tutti i giorni su Rai 3 alla sera. mondotv24.it

un posto al soleUn posto al sole, le anticipazioni di giovedì 22 gennaio 2026: ai Cantieri arriva una cliente straordinariaLe trame di UPAS di giovedì 22 gennaio 2026: un'americana speciale sbarca a Napoli. Rosa ha dei dubbi su Damiano ed Eduardo smania per fare soldi. libero.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.