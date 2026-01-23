Whoopi Goldberg, premio Oscar, ha trovato nel Sud Italia un paesaggio capace di catturare il suo cuore. Così tanto da decidere di partecipare a una fiction italiana, dimostrando come il nostro territorio possa diventare un vero e proprio palcoscenico di emozioni e racconti. Un esempio di come la bellezza del nostro paesaggio possa essere un ponte tra culture e storie diverse.

Cosa riesce a fare la magia del nostro paesaggio! Persino l'attrice premio Oscar Whoopi Goldberg (nella foto) si è così tanto innamorata dell'Italia, soprattutto del Sud Italia, da volerci stare così tanto che, già che c'era, si è infilata in una fiction. E non in una serie o un film con registi e attori altisonanti, ma nella soap più pop della Rai: Un posto al sole. Da stasera su Raitre vedremo l'attrice e cantante americana accanto all'immancabile portiere Raffaele e a tutti gli altri personaggi per ben venti episodi. Whoopi, che ha deciso di partecipare perché aveva visto la soap, si è divertita a impersonare una facoltosa cliente americana dei Cantieri Palladini, ossia Eleonor Price, che cerca un alloggio a Posillipo, proprio a Palazzo Palladini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Un posto al sole" per Whoopy

