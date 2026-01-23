Un Posto Al Sole arriva la superstar Whoopi Goldberg | Amo l' Italia Ecco il ruolo che interpreterà

Un Posto Al Sole accoglie la star internazionale Whoopi Goldberg, nota attrice, conduttrice e attivista vincitrice di premi prestigiosi come l’Oscar, il Golden Globe e l’Emmy. La sua presenza in questa produzione rappresenta un importante momento di apertura e collaborazione tra Italia e Hollywood. Goldberg ha dichiarato di amare l’Italia, aggiungendo un tocco di prestigio e interesse alla serie, in attesa di scoprire il ruolo che interpreterà.

Attrice, conduttrice, attivista che ha vinto - solo per citarne qualcuno - premi importantissimi: Premio Oscar, Golden Globe, Emmy Award. Lei è Whoopi Goldeberg. Una vera e propria superstar (nata a New York nel 1955). Davanti a un ristretto gruppo di giornalisti ha parlato dell'esperienza sul. Senza freni, tra ricordi e presente. «"Un posto al sole" mi ha fatto ritrovare il piacere della recitazione e riscoprire i motivi per cui ho tanto amato e desiderato essere un'attrice. Può sembrare folle, ma non me lo ricordavo», racconta Whoopi Goldberg.

