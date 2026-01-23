Un nuovo posto in cui vivere per chi è stanco di Bologna

Sempre più persone scelgono di trasferirsi dalla città alla provincia, cercando un ambiente più tranquillo e uno stile di vita più equilibrato. Questa tendenza è cresciuta notevolmente dopo il Covid, con molti che riconsiderano le proprie priorità e desiderano un luogo di residenza più rilassante rispetto a Bologna. La scelta di un nuovo posto in cui vivere risponde a una ricerca di benessere e qualità della vita.

Lasciare la città per andare a vivere in provincia. Una scelta che viene fatta da un numero crescente di persone, in particolare dopo il Covid, quando in tanti hanno rivisto le proprie priorità di vita. Ma soprattutto, in molti scelgono di trasferirsi in campagna perché non possono più.

