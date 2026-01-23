Un killer da Avellino per l'omicidio a Scisciano il raid ripreso dalle telecamere

Un omicidio si è verificato a Scisciano, coinvolgendo un killer proveniente da Avellino. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato i momenti chiave dell’evento e della fuga, durante la quale i sospettati sono caduti e si sono allontanati a piedi alla vista di un'ambulanza, temendo potessero essere forze dell’ordine. La vicenda è al centro delle indagini per chiarire i dettagli e identificare i responsabili.

Gli assassini di Ottavio Colalongo ripresi dalle telecamere; durante la fuga i due sono caduti e, alla vista del lampeggiante di un'ambulanza, temendo fossero le forze dell'ordine, sono scappati a piedi.

