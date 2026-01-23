Un intossicato nell’incendio in un condominio di Follonica

Nella sera del 22 gennaio, i vigili del fuoco di Follonica e Grosseto sono intervenuti per un incendio in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Ugo Foscolo. Durante l’intervento, un residente è stato soccorso per un’intossicazione. L’incendio è stato prontamente domato, e le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite nelle ore successive.

FOLLONICA – I vigili del fuoco del distaccamento di Follonica e una squadra di rinforzo inviata dalla sede centrale di Grosseto, sono intervenuti nella tarda serata di ieri (22 gennaio), per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via Ugo Foscolo, a Follonica. All’arrivo delle squadre, l’incendio risultava già completamente sviluppato e coinvolgeva anche la terrazza dell’abitazione. Alcuni residenti, presenti in strada, hanno segnalato anche la possibile presenza di una persona ancora all’interno dell’appartamento. I vigili del fuoco hanno quindi proceduto allo spegnimento delle fiamme e contestualmente a raggiungere la terrazza del terzo piano mediante autoscala operando dall’esterno.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

