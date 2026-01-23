Un derby di solidarietà Al PalaPellini Svila Perugia e Esseti Terni per Gian Luca

Domenica al PalaPellini si svolgerà il derby di solidarietà tra Svila Perugia ed Esseti Terni, un evento che unisce sport e impegno sociale. Le tifoserie si incontrano con un obiettivo comune: sostenere Gian Luca, un bambino di quattro anni impegnato in una delicata battaglia. Un esempio di come la passione sportiva possa essere occasione di vicinanza e solidarietà.

Lo sport è competizione ma anche solidarietà. Ne danno un bellissimo esempio le tifoserie di Perugia e Terni che domenica si sfideranno in un derby con il pensiero rivolto a Gian Luca, un bimbo di quattro anni impegnato in una dellicata battaglia personale. Il derby di serie C Unica in programma domenica al PalaPellini, tra Svila Perugia Basket ed Esseti Terni, sarà teatro quindi non solo di una sfida sportiva di altissimo livello, ma anche di un importante gesto di solidarietà. L’iniziativa nasce direttamente dalle tifoserie organizzate delle due squadre, che hanno deciso di mettere da parte rivalità e campanilismo per unirsi attorno a una causa comune, promuovendo una raccolta fondi a sostegno di Gian Luca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Terni, raccolta fondi per aiutare la famiglia del piccolo Gian Luca: “Un contributo per potergli stare accanto”In occasione della difficile battaglia di Gian Luca contro un tumore, è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe dalla sua famiglia.

Leggi anche: Sport e solidarietà, in campo il personale degli ospedali di Perugia e Terni

