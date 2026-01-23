Un bambino di cinque anni arrestato dagli agenti dell’Ice a Minneapolis

Il 22 gennaio, a Minneapolis, un bambino di cinque anni è stato arrestato durante un'operazione condotta dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). La notizia è stata confermata dal vicepresidente statunitense JD Vance. Questo episodio evidenzia le modalità di intervento delle forze dell’ordine nel contesto delle politiche sull’immigrazione e solleva questioni sulla tutela dei minori coinvolti.

“Sì, potete manifestare, ma pacificamente”, ha dichiarato rivolgendosi direttamente agli abitanti. Il 21 e il 22 gennaio i mezzi d’informazione statunitensi hanno pubblicato la foto di un bambino di cinque anni trasferito dall’Ice in un centro di detenzione in Texas. La foto, in cui il bambino ha un’espressione spaventata, ha suscitato scalpore negli Stati Uniti, soprattutto sui social network. Vance ha confermato che il bambino è stato preso in custodia dall’Ice dopo che il padre, definito un immigrato irregolare, era fuggito per evitare l’arresto. “La mia prima reazione è stata: ‘È terribile. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa a Minneapolis dagli agenti dell’IceRenee Nicole Good era una donna la cui tragica morte a Minneapolis, avvenuta durante un intervento delle forze dell’Ice, ha suscitato un acceso dibattito pubblico e politico.

Bambino di 5 anni arrestato dall'Ice a Minneapolis, usato come esca per prendere il padre immigratoUn bambino di 5 anni, residente a Minneapolis, è stato arrestato dall’Ice ed utilizzato come esca per catturare il padre immigrato.

Manifestations anti-ICE suite à la mort d'une femme à Minneapolis aux Etats-Unis

Bambino di 5 anni arrestato dall'Ice a Minneapolis, usato come esca per prendere il padre immigratoUn bambino di 5 anni è stato arrestato dall'Ice a Minneapolis e utilizzato come esca per fermare anche il padre, accusato di essere un immigrato irregolare ... virgilio.it

Bimbo di 5 anni arrestato dall'Ice a Minneapolis, è detenuto in TexasUn bimbo di cinque anni è stato arrestato dagli agenti dell'immigrazione alla periferia di Minneapolis mentre tornava a casa da scuola ed è stato portato assieme al padre in un centro di detenzione in ... ansa.it

Hanno arrestato un bambino di cinque anni, Liam Ramos, per bussare alla porta di casa e consentire l’arresto del padre. Mostri. Il vicemostro J D Cancella ha detto: “Smettere di opporre resistenza alle operazioni di polizia”. #ice #trump x.com

Un bambino di cinque anni, Liam Conejo Ramos, è stato arrestato dall’ICE a Minneapolis, poi chiuso in una cella federale. Tornava dalla scuola materna. Questa è la linea crudele dell’amministrazione Trump: la fine di ogni tutela, la normalizzazione dell’abus - facebook.com facebook