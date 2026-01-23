Un argine supremo a Trump L’ala conservatrice della Corte sembra orientata a difendere la Fed

L’ala conservatrice della Corte Suprema si configura come un possibile baluardo contro eventuali abusi di potere da parte dell’ex presidente Donald Trump. La maggioranza di giudici conservatori potrebbe svolgere un ruolo decisivo nel limitare azioni che rischiano di compromettere l’indipendenza della Federal Reserve e la stabilità delle istituzioni. Questa tendenza evidenzia l’importanza di un equilibrio istituzionale nell’attuale scenario politico e giuridico statunitense.

Molto probabilmente un argine all’abuso dei poteri di Donald Trump arriverà da un’istituzione a schiacciante maggioranza conservatrice. Mercoledì la Corte suprema ha iniziato l’esame del caso che riguarda Lisa Cook, l’esponente del board della Fed licenziata da Trump con l’accusa (non ancora dimostrata) di aver commesso una frode sui mutui. Dall’esame delle argomentazioni a sostegno del presidente del procuratore generale, John Sauer, è parso che la grande maggioranza dei nove giudici (di cui sei conservatori) sia orientata a respingere il licenziamento deciso da Trump, almeno non prima di un processo, e quindi di lasciare la Cook al suo posto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Corte suprema “scettica” sulla rimozione della governatrice Fed Lisa Cook. Trump attacca Powell anche da DavosLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha mostrato un atteggiamento scettico nei confronti della richiesta di Donald Trump di rimuovere la governatrice della Fed Lisa Cook.

CPAC Hungary, svolta per la destra conservatrice: Budapest al centro, con l’incognita TrumpIl CPAC Hungary si configura come un importante appuntamento per la destra conservatrice europea, con Budapest al centro del dibattito politico.

