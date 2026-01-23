Un altro aretino torna a vestire l' amaranto | la Sba firma Paolo Zanini

La Scuola Basket Arezzo annuncia la firma di Paolo Zanini, ala classe 2000, che si unisce alla squadra fino a fine stagione. L’atleta tornerà in campo a partire dalla partita di sabato 24 gennaio contro Don Bosco Crocetta Torino, rafforzando il roster sotto la guida di coach Fioravanti.

Zanini è cresciuto cestisticamente nel settore minibasket e giovanile della Sba, dove ha militato fino al passaggio nelle fila del Don Bosco Livorno, dove ha potuto maturare un'esperienza giovanile di alto livello e con cui ha esordito nei senior in Serie C. Poi il trasferimento nella Gema Montecatini in serie B dove è rimasto due stagioni prima di approdare a Chiusi, con la quale ha conquistato la promozione in serie A2. Sempre in serie B sono arrivate le esperienze di Cecina, Salerno e Avellino dove nella scorsa stagione ha contribuito al raggiungimento della finalissima per la B Nazionale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il Centro Tecnico BM comunica l'ingaggio di Paolo ZaniniIl Centro Tecnico BM annuncia l'ingaggio di Paolo Zanini, ala-pivot originario di Arezzo, che si unisce alla squadra per la stagione in corso.

Tre volti (quasi) nuovi per il Pontedera. Piana torna a vestire la maglia granataIl Pontedera si prepara ad accogliere tre nuovi giocatori, tra cui Piana che torna a indossare la maglia granata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La Minerva torna nella sua città dal 15 febbraio al 6 settembre: dopo la Chimera è l'altro grande bronzo aretino; Sta per tornare il Carnevale: Orciolaia in via Fiorentina; Punto nascita di Montevarchi. Toscana torna a chiedere l’apertura in deroga; Tirreno-Adriatico 2026, dopo 40 anni Cortona torna protagonista: sarà partenza della terza tappa.

Un altro aretino torna a vestire l'amaranto: la Sba firma Paolo ZaniniLa Scuola Basket Arezzo comunica con soddisfazione di aver raggiunto un accordo fino a fine stagione con l'atleta Paolo Zanini, ala classe 2000 che sarà a disposizione di coach Fioravanti fin dalla ... arezzonotizie.it

La Minerva torna nella sua città dal 15 febbraio al 6 settembre: dopo la Chimera è l'altro grande bronzo aretinoLa statua della dea romana al centro di un’esposizione al Museo archeologico. Il ministro Giuli a ottobre aveva annunciato l'evento ... corrierediarezzo.it

Giulio Golia va in provincia di Arezzo per un altro caso di “vicini da incubo” Guarda i servizi de #LeIene in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook