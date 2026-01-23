un 17enne scommette e perde 800 euro carabinieri fanno chiudere agenzia

Un ragazzo di 17 anni ha perso 800 euro in scommesse online presso un centro della Penisola Sorrentina, a Sant’Agnello. Le autorità hanno successivamente chiuso l’attività, evidenziando l’importanza di monitorare e regolamentare le attività di gioco, soprattutto tra i minori. Questa vicenda sottolinea le conseguenze di pratiche di gioco non adeguatamente controllate e il ruolo delle forze dell’ordine nella tutela dei giovani.

Tempo di lettura: < 1 minuto A soli 17 anni aveva effettuato scommesse on line in un centro della Penisola Sorrentina, Sant’Agnello. Scommesse andate male tanto da accumulare un debito di 800 euro. Il minorenne assicura all’impiegata del centro che sarebbe andato al più vicino Atm per prelevare i soldi che doveva. Fornisce anche il proprio recapito telefonico ma in quel centro non torna più. Va, piuttosto, a casa e alla madre, disperato, racconta quanto successo minacciando anche di uccidersi se non fosse riuscito a pagare il debito. La donna a quel punto corre al centro scommesse e da lì inizia una lite con l’impiegata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

