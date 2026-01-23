Napoli affronta un’altra difficoltà con l’infortunio di David Neres, le cui condizioni potrebbero richiedere un lungo periodo di recupero. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, la situazione si aggiunge alle numerose assenze che stanno pesando sulla squadra di Luciano Spalletti, complicando ulteriormente la gestione della rosa in un momento già caratterizzato da emergenze fisiche. La situazione richiede attenzione e pianificazione per affrontare le sfide future.

Non vuole finire affatto l’emergenza infortuni che sta travolgendo il Napoli. Le nuove notizie che arrivano al riguardo non sono per nulla confortanti: secondo quanto riportato da “ La Gazzetta dello Sport “, si andrebbe nella direzione dell’operazione per l’infortunio di David Neres, i cui tempi di recupero rischiano di essere lunghissimi. Conte rischia quindi di fare a meno per davvero tanto tempo di uno dei suoi migliori calciatori. Neres si opera: sarà lungo stop. Secondo “ La Gazzetta dello Sport “, la decisione (anche se non ancora ufficiale) sembra oramai presa: David Neres si opererà alla caviglia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, arriva un’altra tegola per Conte: lo stop è una mazzata!

Tegola Napoli, ora arriva l’annuncio: Conte è in guai seriNegli ultimi giorni, il Napoli si è trovato al centro di polemiche riguardo agli infortuni che hanno colpito la squadra.

Leggi anche: Bufera Napoli, altra mazzata per Conte: “Ha un complesso”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ultim'ora Sky: Lang e Lucca starebbero per uscire.; ULTIM'ORA - NOA LANG VERSO IL GALATASARAY: OPERAZIONE IN DIRITTURA D’ARRIVO; Ultim’ora – Napoli, ecco la decisione su David Neres dopo il provino: il verdetto per l’Inter; ULTIM’ORA – Lucca lascia il Napoli, è fatta con il Notthingam Forest: ecco cifre e formula.

Calciomercato Napoli, arriva Giovane dal Verona: le altre mosse degli azzurriCome previsto, subito dopo la sfida di Champions League a Copenaghen il mercato del Napoli si è acceso. Con le uscite e con le entrate. Il nodo sta venendo al pettine, il primo si ... ilmattino.it

Ultim’ora – Atalanta-Raspadori, arriva l’accordo a titolo definitivo, i dettagliIl Napoli era uno dei club interessati al suo ex calciatore, passato poi in estate all'Atletico Madrid, Giacomo Raspadori. ilnapolionline.com

ULTIM’ORA MERCATO #Napoli, accordo totale per l’arrivo di #Giovane: raggiunta l’intesa anche con il giocatore #SkySport #SkyCalciomercato x.com

ULTIM'ORA - #Giovane è del Napoli: "Here we go!". I dettagli dell'affare Leggi qui areanapoli.it/share/619074/ - facebook.com facebook