Ultimo fine settimana per visitare la mostra dedicata a Beato Angelico presso Palazzo Strozzi. Un’occasione per ammirare le opere del grande artista rinascimentale, resa possibile anche grazie all’ampliamento degli orari di apertura. Non perdere questa opportunità di approfondire la conoscenza di un protagonista fondamentale della storia dell’arte italiana.

Ultimo weekend per visitare una delle mostre più attese e amate dell’anno, tanto da spingere Palazzo Strozzi ad allungare gli orari di apertura. Sta per chiudere Beato Angelico, l’esposizione straordinaria dedicata a uno dei padri del Rinascimento, visitabile fino al 25 gennaio tra Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco. Proprio per l’ultima settimana, oggi e domani il palazzo resterà eccezionalmente aperto fino alle 23, con ultimo ingresso un’ora prima, offrendo un’ulteriore occasione a chi non è ancora riuscito a entrare. Tutti i biglietti online sono esauriti, segno del grande successo di pubblico, ma resta sempre possibile acquistare l’ingresso direttamente in biglietteria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ultimo fine settimana per visitare la mostra. Beato Angelico

Mostra del Beato Angelico: cinque capolavori “non del Beato Angelico” da non perdereLa mostra dedicata al Beato Angelico a Firenze presenta un affascinante dialogo tra le opere del Maestro e quelle dei suoi contemporanei.

Leggi anche: "Beato Angelico": la mostra a Palazzo Strozzi e al Museo di S. Marco

