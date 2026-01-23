Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Rimani aggiornato sulle ultime novità del calciomercato estivo con il nostro servizio live. Segui le notizie più recenti, aggiornate costantemente dalla redazione di Calcio News24, e scopri le trattative, le firme e le voci più importanti della giornata. Un modo semplice e affidabile per essere sempre informato sulle dinamiche del mercato nel periodo più intenso dell’anno.

Juventus, scelto il profilo del vice Kalulu? Ecco l'ultima idea dei bianconeri per rinforzare le corsie Torino, Cairo promette: «Con Petrachi pensiamo a migliorare il Toro. Baroni? Ci siamo detti questa cosa» Infortunati Napoli, azzurri in ansia per Neres! Le novità dopo l'amichevole di oggi Roma Milan, allarme per Allegri sulle condizioni di Saelemaekers: si allena a parte! Cosa filtra sul rientro Diretta gol Europa League: Roma Stoccarda 2-0, decide la doppietta di Pisilli! Julian Alvarez diventa un caso all'Atletico Madrid? Ci pensa il Barcellona! Clamorosa indiscrezione Manchester United, ufficiale l'addio di Casemiro a fine stagione: niente rinnovo! L'annuncio del club e del centrocampista Douglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League! Sparta Rotterdam, follia social! L'agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». Calciomercato 2026, news, trattative e indiscrezioni del 18 gennaio; LIVE Mercato: Douglas Costa al Chievo! Fumata bianca per Harrison alla Fiorentina, salta Joao Pedro al Pisa; Le notizie di calciomercato del 15 gennaio 2026: Juve su Fortini, Roma su Zirkzee. Asta per Frattesi; Calciomercato, news e trattative del 12 gennaio. Calciomercato invernale 2026 live: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati

