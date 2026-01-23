Ufficiale il Milan ha ceduto Dutu | i dettagli con la Dinamo Bucarest

Il Milan ha ufficialmente ceduto Matteo Dutu alla Dinamo Bucarest. La cessione rappresenta un passo importante per il difensore, che si trasferisce in Romania per proseguire la propria carriera. Di seguito vengono illustrati i dettagli dell’accordo e il messaggio pubblicato dal giocatore.

"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Dutu alla Fotbal Club Dinamo 1948 Bucure?ti. Il Club augura a Matteo le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva". Dopo le prime voci arriva anche la conferma ufficiale del Milan: il classe 2005 Dutu è stato ceduto a titolo definitivo alla Dinamo Bucarest. Il nostro sito ha avuto l'occasione e il piacere qualche tempo fa proprio di intervistare il giovane difensore (leggi qui la nostra esclusiva). Con il Milan Futuro Dutu ha 21 presenze con due gol e un assist. Il giovane difensore ha postato sui social dopo la firma con il suo nuovo club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Dutu saluta: accordo con la Dinamo BucarestMatteo Dutu lascia il Milan e si trasferisce alla Dinamo Bucarest.

