Ue umiliata anche dall’ingrato Zelensky Divisa e passiva Mosca sta vincendo

Durante il forum di Davos, sono emerse critiche nei confronti di Mosca, accusata di essere divisa e inattiva, mentre si sostiene che stia ottenendo vantaggi. L’attenzione si concentra sulle ragioni per cui Putin rimane al potere, nonostante le pressioni internazionali. Nel contesto di un crescente confronto globale, oggi si tiene ad Abu Dhabi il primo incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, segnando un momento di particolare importanza nel quadro internazionale.

L'affondo da Davos: «Perché Putin è ancora a piede libero?». Oggi ad Abu Dhabi il primo trilaterale Ucraina-Russia-Usa. L'Europa, dopo essere stata strigliata dal presidente americano Donald Trump, è finita nel mirino anche del leader di Kiev, Volodymyr Zelensky. «È smarrita, frammentata, non agisce come una grande potenza», ha detto il presidente ucraino dal palco del World economic forum a Davos, divenuto ormai la sede per esporre senza mezzi termini la debolezza dell'Ue. Per gran parte del suo discorso, avvenuto poco dopo l'incontro con il tycoon, Zelensky ha criticato l'immobilità dei suoi alleati più stretti, avvertendo che « Trump non ascolterà questo tipo di Europa».

