L’analisi delle recenti dichiarazioni di Ue e Meloni evidenzia divergenze e atteggiamenti ambigui sulla politica estera italiana. La presidente del Consiglio sembra spesso orientata a sostenere le posizioni di Donald Trump, nonostante le sue inaffidabilità, creando un quadro complesso di alleanze e scelte strategiche. Questa dinamica riflette le sfide e le tensioni che caratterizzano l’attuale scenario internazionale e la posizione dell’Italia nel contesto globale.

Roma, 23 gen. (askanews) – “Il Governo in politica estera ha tre posizioni diverse” e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “ondeggia, coltivando un’unica idea fissa: dar sempre e comunque ragione al presidente Usa. Anche quando squaderna, a parole e con i fatti, il suo tragico disegno: disintegrare l’Unione europea”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un colloquio con Repubblica. “Invece noi vorremmo un’Italia che si metta alla testa del processo di rilancio dell’integrazione europea che per noi? ne abbiamo parlato tanto oggi? è una questione di sopravvivenza”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ucraina: Fratoianni, 'no a lasciar fare a Trump ma Conte ha ragione su errori Ue'L'intervento analizza le posizioni di Fratoianni e Conte sulla gestione della crisi ucraina, evidenziando le divergenze tra il sostegno alle strategie militari e le critiche alle scelte europee.

