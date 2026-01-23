Ue Meloni | scelga se essere protagonista suo destino o subirlo

Il vertice europeo si svolge in un momento di grande complessità, richiedendo alle istituzioni di decidere tra un ruolo attivo nel plasmare il proprio futuro o il rischio di subirlo. In un contesto storico che invita alla riflessione, la leadership europea si trova di fronte a una scelta cruciale, che avrà ripercussioni sulle sorti dell’Europa stessa.

Roma, 23 gen. (askanews) – “Questo vertice cade in una congiuntura storica particolarmente complessa, che impone all’Europa di scegliere se intenda essere protagonista del suo destino o piuttosto subirlo”. Così la premier Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz in occasione del vertice intergovernativo tra Italia e Germania. “È dal nostro punto di vista una fase che richiede lucidità, responsabilità, coraggio e soprattutto l’intelligenza che è necessaria a trasformare le crisi in opportunità”, ha aggiunto Meloni. Meloni ha detto che con la Germania, l’Italia lavorerà “ad ogni livello lavorando fianco a fianco su sfide cruciali per il nostro tempo, e posso dire che intendiamo mettercela tutta e fare la nostra parte per consolidare un’amicizia strategica per l’Europa intera”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Vertice Italia-Germania, Meloni: "l'Ue scelga se essere protagonista o subire il suo destino"In occasione del vertice Italia-Germania, la premier Meloni ha sottolineato l'importanza dell'Unione Europea nel plasmare il proprio futuro.

Vertice Meloni-Merz, la premier: "Ue scelga se essere protagonista o subire il suo destino"La recente conferenza stampa a Villa Pamphilj ha visto la premier Meloni e la presidente Merz discutere di temi chiave per l’Europa, tra cui competitività, difesa comune e accordi economici.

