A Roma, Meloni e Merz si sono incontrati per discutere della posizione dell’Italia in Europa. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi di stabilità, responsabilità e risposte concrete alle sfide attuali, sottolineando l’importanza di mantenere un dialogo serio e costruttivo in un momento di crisi. L’iniziativa riflette l’impegno delle istituzioni italiane nel contribuire al futuro del continente con pragmatismo e determinazione.

"Io credo che l'Italia in Europa rappresenti una nazione fondamentale. Credo che l'Italia oggi sia dimostrando sullo scacchiere internazionale e in Europa la sua stabilità, la sua forza, la sua concretezza, anche il suo coraggio nel porre le questioni che sono giuste per il futuro del Continente, anche quando porle può sembrare scomodo. E penso che così stia guadagnando maggiore rispetto tra i suoi interlocutori, e cerco di fare la mia parte". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz in occasione del vertice intergovernativo tra Italia e Germania a Villa Doria Pamphilj, a Roma.

© Lapresse.it - Ue, Meloni incontra Merz a Roma: “No infantilismi ma risposte adeguate, fase grave”

Meloni incontra Merz: asse Roma-Berlino “più forte che mai”Il meeting tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz, svoltosi a Villa Pamphilj, ha rafforzato i rapporti tra Italia e Germania.

Vertice Meloni-Merz: «Ue scelga se essere protagonista o subire il destino» | Perché Meloni ha detto no al Board of PeaceIl vertice tra Meloni e Merz ha affrontato temi chiave come la competitività, la difesa europea e gli accordi economici.

