Ucraina Tajani | Zelensky ingeneroso Ue ha fatto di tutto per sostenerlo

Tajani ha commentato la situazione in Ucraina, sottolineando che l’Europa ha fatto il possibile per sostenere il paese. Secondo il ministro degli Esteri, Zelensky è stato ingeneroso nel giudicare l’impegno europeo, che ha garantito supporto politico, finanziario e militare. L’attenzione si concentra sull’importanza di un’azione condivisa e equilibrata per favorire una soluzione duratura al conflitto.

"Mi pare che l'Europa abbia garantito l'indipendenza dell'Ucraina facendo di tutto per sostenerla dal punto di vista politico, finanziario e militare. Quindi mi pare che non sia neanche generoso". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del forum imprenditoriale Italia-Germania a Roma, commentando le parole di Zelensky a Davos.

