Ucraina Tajani risponde a tono all' attacco di Zelensky contro l' Ue | Accuse ingenerose abbiamo garantito noi la vostra indipendenza - VIDEO

Il ministro degli Esteri Tajani ha risposto alle critiche di Zelensky nei confronti dell'UE, sottolineando il ruolo dell'Europa nel garantire l'indipendenza dell'Ucraina. Nonostante gli aiuti economici, umanitari e militari forniti negli ultimi anni, le tensioni tra Kiev e Bruxelles continuano a manifestarsi. Questa vicenda evidenzia le sfide diplomatiche e le complessità delle relazioni tra l'Ucraina e l'Unione Europea in un contesto di conflitto e solidarietà internazionale.

Non bastano gli aiuti economici, umanitari e militari europei da anni inviati all'Ucraina: Zelensky accusa ingiustamente il Vecchio Continente, dopo che ha fatto di tutto per Kiev. Questo il duro commento di Tajani alle reprimende del presidente ucraino "L'Europa ha garantito l'indipendenza dell'Ucraina". Durante il Business Forum Italia-Germania, il ministro degli Esteri Tajani ha risposto alle recenti critiche di Zelensky, sottolineando che le affermazioni sono ingenerose nei confronti dell'UE. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto alle dichiarazioni di Zelensky, definendole "ingenerose". Il ministro degli Esteri italiano risponde alle accuse del presidente ucraino che a Davos ha definito l'Europa un'insalata di piccole potenze. Le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Forum di Davos hanno innescato una reazione immediata da parte del ministro degli Esteri.

