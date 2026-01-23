Il presidente Tajani ha commentato il discorso di Zelensky a Davos, definendolo ingeneroso nei confronti dell’Europa. Secondo Tajani, l’Europa ha sostenuto l’Ucraina in modo consistente, garantendone l’indipendenza attraverso aiuti politici, finanziari e militari. Questa dichiarazione sottolinea l’impegno europeo nel supportare l’Ucraina in un momento di crisi, evidenziando il ruolo chiave dell’Unione nel processo di assistenza e solidarietà internazionale.

“Mi pare che l’Europa abbia garantito l’indipendenza dell’Ucraina, facendo di tutto per sostenere dal punto di vista politico, finanziario e militare questo Paese. Mi pare che non sia generoso nei confronti dell’Europa”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Business Forum fra Italia e Germania rispondendo a chi gli chiedeva un commento in merito al discorso pronunciato ieri a Davos dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Tajani: "Discorso Zelensky a Davos ingeneroso verso l'Europa"

Tajani a muso duro con Zelensky: “A Davos discorso ingeneroso verso l'Europa” | GUARDANel corso di un intervento a Davos, Tajani ha espresso fermezza nel commentare le posizioni di Zelensky, sottolineando come l’Europa abbia finora sostenuto l’Ucraina attraverso aiuti politici, finanziari e militari.

Ucraina, Tajani contro Zelensky: “Ingeneroso il suo discorso a Davos, l’Europa ha fatto di tutto per Kiev”Durante il meeting di Davos, le dichiarazioni di Zelensky rivolte all’Unione europea hanno suscitato reazioni diverse tra i rappresentanti delle cancellerie europee.

