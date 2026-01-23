Ucraina Tajani contro Zelensky | Ingeneroso il suo discorso a Davos l’Europa ha fatto di tutto per Kiev
Durante il meeting di Davos, le dichiarazioni di Zelensky rivolte all’Unione europea hanno suscitato reazioni diverse tra i rappresentanti delle cancellerie europee. In particolare, il ministro degli Esteri italiano, Tajani, ha commentato criticamente il discorso del presidente ucraino, definendolo ingeneroso e sottolineando gli sforzi compiuti dall’Europa per sostenere Kiev. La discussione evidenzia le tensioni e le diverse prospettive sulla collaborazione tra l’UE e l’Ucraina.
Le critiche rivolte ieri a Davos da Volodymyr Zelensky all’Unione europea ha fatto storcere il naso nei corridoi di diverse cancellerie del continente. Non è piaciuto neanche ad Antonio Tajani: “Mi pare che l’Europa abbia garantito l’indipendenza dell’Ucraina e abbia fatto di tutto per sostenerla dal punto di vista politico, finanziario e militare. Mi pare che non sia neanche generoso nei confronti dell’Europa”, ha detto il ministro degli Esteri questa mattina a margine del business forum Italia-Germania a Roma. Cosa non è piaciuto dell’intervento di Zelensky? Parlando dal palco del World Economic Forum, il presidente ucraino ha pronunciato un duro atto di accusa contro il Vecchio Continente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
