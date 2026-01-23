Oggi ad Abu Dhabi si svolge un incontro trilaterale, mentre a Mosca si sono svolti colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner. Secondo fonti ufficiali, i confronti sono stati lunghi e sostanziali, caratterizzati da un tono franco e improntato alla fiducia. L'evento rappresenta un momento di attenzione internazionale, nel contesto delle tensioni in Ucraina e delle dinamiche diplomatiche tra Russia e Stati Uniti.

I colloqui fra gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin “sono durati circa quattro ore e sono stati eccezionalmente sostanziali, costruttivi e, direi, estremamente franchi e improntati alla fiducia”. Lo ha dichiarato Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino, aggiungendo che sono state discusse anche questioni relative allo sviluppo delle relazioni fra Russia e Stati Uniti “sulla base del fatto che i nostri Paesi hanno un enorme potenziale di cooperazione in una vasta gamma di settori”. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. “I rappresentanti americani stanno già elaborando alcuni piani che potrebbero essere attuati dopo il conflitto ucraino”, ha aggiunto Ushakov. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Cremlino: “Incontro Putin-Witkoff costruttivo”. Oggi il trilaterale ad Abu Dhabi – La diretta

Zelensky attacca l'Europa "persa e divisa", oggi il trilaterale con Usa e Russia. Il Cremlino: molto utile l'incontro tra Putin e WitkoffOggi si svolge un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, con focus sulla sicurezza.

Ucraina, si cerca la pace a tutti i costi: oggi il trilaterale con Russia e Usa ad Abu DhabiIn un contesto di crescente tensione, si cercano soluzioni di pace tra Ucraina, Russia e Stati Uniti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Cremlino: Molto ultile l’incontro con Witkoff; Guerra Ucraina Russia, Trump: Vedrò Zelensky a Davos il 22 gennaio; Zelensky incontra Trump, resta nodo Donbas: Europa smarrita. Oggi trilaterale Russia-USA-Ucraina - Aggiornamento del 23 Gennaio delle ore 07:41; Mosca: Molto utile l’incontro con Witkoff e Kushner. Oggi trilaterale Usa-Ucraina-Russia.

Guerra Ucraina, il Cremlino: «L'incontro tra Putin-Witkoff molto utile, oggi il trilaterale Russia-Usa-Kiev»Il Cremlino saluta con favore l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff, affermando che è stato «utile sotto ogni ... ilmessaggero.it

Cremlino: «L’incontro tra Putin e Witkoff è stato molto utile»Oggi negli Emirati Arabi Uniti previsto un trilaterale Russia-USA-Ucraina sulla sicurezza – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ... ticinonews.ch

Il Cremlino: «L'incontro tra Putin e Witkoff molto utile, oggi il trilaterale Russia-Usa-Ucraina» - facebook.com facebook