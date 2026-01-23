ucraina cosa aspettarsi dal trilaterale di abu dhabi

Il trilaterale di Abu Dhabi tra Ucraina, Russia e Stati Uniti rappresenta un passo importante nel percorso verso la pace. Annunciato da Zelensky a Davos, l'incontro segna una nuova fase delle negoziazioni e delle tensioni regionali. Analizzare le aspettative e le possibili evoluzioni di questa discussione permette di comprendere meglio le dinamiche internazionali coinvolte nel conflitto.

L’annuncio fatto giovedì a Davos da Volodymyr Zelensky in vista dell’ incontro fra Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi ha aperto di fatto una nuova fase del processo di pace. Dietro lo stallo apparente delle settimane a cavallo tra fine 2025 e inizio 2026, la diplomazia ha continuato a lavorare dietro le quinte, mentre il palcoscenico internazionale era occupato dalla saga groenlandese targata Donald Trump. E mentre The Donald teneva banco in Svizzera e incontrava Zelensky, a Mosca hanno fatto capolino Steve Witkoff e Jared Kushner, per preparare i tavoli negli Emirati Arabi. Volodymyr Zelensky e Donald Trump a Davos (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

