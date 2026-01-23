In un contesto di crescente attenzione internazionale, si apre un trilaterale ad Abu Dhabi tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. L’obiettivo è discutere sulla situazione nel Donetsk, con particolare rilievo sulle possibili cessioni territoriali. Nella serata, l’inviato speciale statunitense, Steve Witkoff, ha incontrato lo zar russo, segnando un passo importante nelle negoziazioni in corso.

Il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue senza tregua da ormai 4 anni. Il prossimo 24 febbraio sarà il quarto anniversario di una guerra che sembra aver perso i suoi pilastri fondamentali. Tra bombardamenti quotidiani e tentativi di mediazione sempre fallimentari, sembra complesso ricordare i motivi principali che hanno spinto la Mosca ad invadere Kiev. Ad oggi, sono quattro le questioni fondamentali ancora da risolvere. Innanzitutto, Kiev dovrebbe rinunciare ai suoi territori orientali? Mosca continua a rivendicare il controllo del Donetsk, ribadendo che tali zone del Paese devono “tornare” a far parte della Russia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, al via il trilaterale con Russia e Usa ad Abu Dhabi: il focus sulla cessione del Donetsk

Ucraina, si cerca la pace a tutti i costi: oggi il trilaterale con Russia e Usa ad Abu DhabiIn un contesto di crescente tensione, si cercano soluzioni di pace tra Ucraina, Russia e Stati Uniti.

Al via ad Abu Dhabi l’incontro trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia. Riflettori puntati sul DonbassA Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con focus sul Donbass.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Al via l'incontro ad Abu Dhabi tra Mosca, Kiev e Washington. Cremlino: La condizione russa è che i soldati ucraini lascino il Donbass; Via al prestito Ue per Kiev. L'Ucraina accusa Tymoshenko di corruzione; Guerra Ucraina, Zelensky: Manca la volontà politica dell'Europa verso Putin; Crosetto convince Salvini che annuncia sì al dl armi.

Guerra Ucraina, via al trilaterale tra Russia, Kiev e Stati Uniti per i negoziati: Si parlerà di territoriI negoziati di pace per l’Ucraina organizzati ad Abu Dhabi oggi e domani con un trilaterale tra le delegazioni di Russia, Ucraina e Stati Uniti ... fanpage.it

Al via il trilaterale ad Abu Dhabi. Il Cremlino: 'Per la pace gli ucraini devono abbandonare il Donbass'Dopo l'incontro di ieri a Davos tra Zelensky e Trump, oggi negli Emirati va in scena il primo trilaterale Washington-Mosca-Kiev. Il Cremlino definisce utile sotto ogni aspetto l'incontro ... ansa.it

Guerra Ucraina, via al trilaterale tra Russia, Kiev e Stati Uniti per i negoziati: “Si parlerà di territori” x.com

Il Cremlino ha confermato che oggi il trilaterale tra Russia, Ucraina e Usa si terrà negli Emirati arabi uniti, dopo l’incontro definito “utile sotto ogni aspetto”, che si è svolto ieri a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato speciale Steve Witkoff. “È stat facebook