Una donna è rimasta uccisa a Ponte di Nona a causa di un proiettile vagante, durante uno scontro tra gruppi criminali. La vittima, amica di Caterina Ciurleo, era innocente e si trovava nel luogo sbagliato al momento sbagliato. L’incidente evidenzia le conseguenze delle faide legate al controllo delle piazze di spaccio nella zona, sottolineando la pericolosità di un contesto di violenza e illegalità.

Uccisa da un proiettile vagante. Vittima innocente di una faida per il controllo delle piazze di spaccio di Ponte di Nona. Era il 23 maggio del 2024 quando Caterina Ciurleo - 81 anni - venne ammazzata dopo essersi trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. A parlare davanti ai giudici.🔗 Leggi su Romatoday.it

Uccisa da uno sparo al centro commerciale, l’amica di Caterina Ciurleo: “Ricordo solo la disperazione”In occasione del processo per l’omicidio di Caterina Ciurleo, l’amica della vittima ha testimoniato, ricordando con tristezza il momento dello sparo che le ha cambiato la vita.

Leggi anche: Spari nella notte a Pomigliano d’Arco: ferito da un proiettile vagante mentre passeggia con la compagna

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Uccisa da un proiettile vagante a Ponte di Nona, l'amica di Caterina Ciurleo: Ricordo gli spari, poi la disperazione; Uccisa da un proiettile vagante nella Smart di un'amica: Caterina mi diceva 'non respiro', ero disperata; Ottantenne uccisa a Roma da un proiettile vagante: in aula l’amica: Ricordo gli spari e la disperazione; Uccisa da pallottola vagante, parla la testimone che era alla guida.

Uccisa da pallottola vagante, parla la testimone che era alla guidaSi è svolta davanti alla prima Corte d’Assise di Roma, nel Lazio, una nuova udienza del procedimento sulla morte di Caterina Ciurleo, l’ 81enne colpita da un proiettile vagante il 23 maggio 2024 in ... rainews.it

Ottantenne uccisa a Roma da un proiettile vagante: in aula l’amica: Ricordo gli spari e la disperazioneHo sentito gli spari e poi ho visto la mia amica che non riusciva più a respirare. Ricordo solo la disperazione….Uccisa sotto ai miei occhi da un proiettile vagante. È una testimonianza segnata dall ... msn.com

Alcune fonti hanno raccontato che Rubina è stata uccisa dopo un colpo di proiettile che le ha colpito la nuca. Link nei commenti. - facebook.com facebook