Uccide un paziente con una parte del letto in Psichiatria aspettava un posto in una struttura per detenuti
Nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Rieti, un giovane di 21 anni ha aggredito e ucciso un altro paziente con una parte del letto. L’aggressione, avvenuta mentre il giovane attendeva un trasferimento in una Rems, ha suscitato grande attenzione sulla gestione della sicurezza nei reparti psichiatrici. La vicenda evidenzia le criticità legate alla tutela dei pazienti e al controllo delle situazioni di emergenza all’interno delle strutture sanitarie.
Tragedia nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Rieti, dove un 21enne in attesa di un posto in una Rems ha ucciso a sprangate un altro paziente.🔗 Leggi su Fanpage.it
Picchiato con la spalliera del letto dal compagno di stanza d’ospedale: ucciso a Rieti un 72enne ricoverato in PsichiatriaA Rieti, un uomo di 72 anni ricoverato in Psichiatria è stato vittima di un’aggressione violenta da parte di un compagno di stanza, un uomo di 26 anni di origine romena.
