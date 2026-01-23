Uccide un paziente con una parte del letto in Psichiatria aspettava un posto in una struttura per detenuti

Nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Rieti, un giovane di 21 anni ha aggredito e ucciso un altro paziente con una parte del letto. L’aggressione, avvenuta mentre il giovane attendeva un trasferimento in una Rems, ha suscitato grande attenzione sulla gestione della sicurezza nei reparti psichiatrici. La vicenda evidenzia le criticità legate alla tutela dei pazienti e al controllo delle situazioni di emergenza all’interno delle strutture sanitarie.

