Uccide paziente con parte del letto in Psichiatria aspettava un posto in una struttura per detenuti

Un grave episodio si è verificato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Rieti, dove un giovane di 21 anni, in attesa di trasferimento in una Rems, ha ucciso un altro paziente con una sprangata. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei degenti e sulla sicurezza nelle strutture psichiatriche. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e le eventuali responsabilità.
