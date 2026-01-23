Uccide la moglie poi si toglie la vita | la coppia stava per separarsi dramma a Mileto

A Mileto, oggi, si è consumata una tragedia che ha coinvolto una coppia in fase di separazione. Un uomo ha ucciso la moglie con un'arma da fuoco e successivamente ha compiuto il gesto estremo. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, che si trova ad affrontare un episodio di grande dolore e riflessione sulla fine di una relazione.

Dramma nella giornata di oggi a Mileto, dove un uomo ha ucciso la moglie a colpi di arma da fuoco prima di togliersi la vita. Le vittime sono Pasquale Calzone, commercialista di 63 anni, e Maria Assunta Currà, 55 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la coppia stava attraversando una fase delicata. I due erano infatti in procinto di separarsi e le pratiche per la fine del matrimonio erano ormai in fase di definizione. La donna si era recata nell’abitazione che un tempo condivideva con il marito per recuperare alcuni effetti personali e completare definitivamente il trasferimento. È stato proprio in quel contesto che si è consumata la tragedia.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Mileto sotto shock: uomo uccide l’ex moglie e poi si toglie la vitaUna tragedia si è consumata questa sera a Mileto, dove Pasquale Calzone ha ucciso l’ex moglie, Rosaria Currà, prima di togliersi la vita.

