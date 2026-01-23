Ubisoft molti dipendenti hanno intenzione di lasciare l’azienda dopo la nuova ristrutturazione

La recente ristrutturazione di Ubisoft ha suscitato preoccupazioni tra i dipendenti, molti dei quali considerano l’ipotesi di lasciare l’azienda. Secondo fonti come l’insider Tom Henderson, le reazioni interne sono state intense, portando a una comunicazione più critica nei confronti della gestione. Questa situazione evidenzia le sfide di una trasformazione aziendale che può influire sul clima di lavoro e sulla stabilità del personale.

La nuova fase di ristrutturazione annunciata da Ubisoft sta avendo conseguenze profonde sul clima interno dell’azienda, visto che secondo quanto riportato dal noto insider Tom Henderson, la reazione dei dipendenti sarebbe particolarmente dura, al punto da trasformare le comunicazioni interne in uno spazio di critica aperta verso la dirigenza. Il contesto è quello del terzo giro di misure di riduzione dei costi, che include ulteriori licenziamenti e una riorganizzazione delle attività. Henderson riferisce che, subito dopo l’annuncio, molti dipendenti hanno iniziato a contestare direttamente il top management, chiedendo cambiamenti strutturali nella gestione dell’azienda. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Ubisoft è crollata in borsa dopo l’annuncio della ristrutturazione e la cancellazione di sei giochiUbisoft ha registrato un forte calo in borsa in seguito all’annuncio di una ristrutturazione aziendale e della cancellazione di sei titoli.

