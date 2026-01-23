Tuttosport – dove va e dettagli il comunicato ufficiale

Tuttosport informa che Francesco Crapisto si trasferisce al Conquense. La notizia, ufficializzata tramite il comunicato del club, conferma il nuovo percorso del calciatore e fornisce dettagli sulle modalità del trasferimento. La nostra missione è offrire notizie accurate e aggiornate, garantendo chiarezza e trasparenza per gli appassionati di calcio.

2026-01-22 23:37:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Francesco Crapisto si trasferisce al Conquense. Il calciatore classe 2006, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, lascia la Next Gen bianconera a titolo temporaneo e terminerà la stagione nel club spagnolo. Lo ha comunicato la Vecchia Signora con una nota pubblicata sul sito ufficiale. “Francesco Crapisto proseguirà la stagione 20252026 in Spagna. È ufficiale infatti la cessione a titolo temporaneo del centrocampista al Conquense, dove rimarrà fino al termine della stagione ” si legge nel comunicato. “Nuova esperienza per Francesco”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

