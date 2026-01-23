Le immagini catturate nelle prime ore del 9 gennaio mostrano una colonna di fumo visibile dalle videocamere di un'azienda vicina, sollevando interrogativi sul destino di Federica Torzullo. Le indagini si concentrano su elementi sospetti, tra cui segni di violenza sul suo corpo, un incendio e la possibilità di un aiuto esterno. Questa ricostruzione mira a fare luce su un caso ancora avvolto da mistero.

È una colonna di fumo, ripresa all’alba del 9 gennaio dalle videocamere di un’azienda confinante, a indirizzare le indagini sul destino di Federica Torzullo. Le immagini mostrano un rogo provenire da un cassone appartenente alla ditta del marito, Claudio Carlomagno, ad Anguillara Sabazia. Proprio lì, nascosto sotto uno strato di terra e rovi sistemati ad arte, i carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia hanno individuato il punto in cui scavare. Sotto quel terreno era sepolto il corpo della donna, scomparsa da giorni. Il tentativo di cancellare le tracce. Secondo quanto riferito da Carlomagno durante l’interrogatorio di garanzia, dopo l’ uccisione avrebbe caricato il cadavere della moglie nel cassone insieme al suo telefono e ai teli utilizzati per ripulire il sangue in casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tutto quello che non torna su Federica Torzullo: il corpo dissanguato, il rogo e l’ombra di un aiuto esterno

Il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, il corpo sotterrato. Fermato il marito, si valutano premeditazione e aiuto di compliciDopo dieci giorni di ricerche, il corpo di Federica Torzullo è stato ritrovato sepolto in un terreno vicino all’azienda del marito, ora fermato con l’accusa di omicidio.

Federica Torzullo, cosa non torna: il corpo trovato senza una goccia di sangue e il sospetto. «Qualcuno ha coperto il marito»Federica Torzullo solleva dubbi sulla verità dietro il ritrovamento del corpo senza sangue e il sospetto che qualcuno abbia coperto il marito.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Francesca Palumbo: la scrittura come atto di cura e resistenza; Cosa dovremmo fare (e non stiamo facendo) dopo il dramma di Crans Montana; Tutto quello che non torna sulla colonia felina di Monserrato; Tutto quello che ancora non sapevamo sul Concistoro di Leone.

Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, trama e cast del film al cinema da oggiIl 2025 segna l’arrivo nelle sale cinematografiche di Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, un dramma familiare intenso diretto da Josh Boone, già noto per il suo lavoro in Stuck in Love ... tg24.sky.it

Tutto quello che non torna nella sentenza della Corte sui migrantiLa frontiera tra l’ambito riservato alla politica, a coloro i quali, dunque, operano le scelte di governo cui gli elettori li hanno col voto legittimati, e quello riservato al controllo ... ilfoglio.it

"Diego torna a casa, io e le tue sorelline non possiamo stare senza di te. Si risolve tutto, vengo a prenderti subito. Non credere a quello che ti hanno raccontato. Ti voglio bene, mi manchi". L'appello della mamma di Diego Baroni che manca da casa da più di u facebook