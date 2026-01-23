Tutti per uno uno per tutti

Tutti per uno, uno per tutti. La filosofia di Cristina Marino, attrice, imprenditrice digitale, moglie di Luca Argentero e madre di Nina e Noè, si basa sulla condivisione e l’unità. La sua ricetta per una vita equilibrata e felice si fonda su valori di collaborazione e affetto, offrendo un esempio autentico di come l’impegno famigliare possa essere fonte di serenità e soddisfazione quotidiana.

Tutti insieme appassionatamente. La ricetta della felicità di Cristina Marino – attrice, imprenditrice digitale, moglie di Luca Argentero e madre di Nina e Noè – è semplice. "Ci atteniamo a una regola bellissima – racconta –. Se viaggio per lavoro Luca mi segue con i bambini e viceversa. Non potrei stare più di qualche giorno lontana da loro e amo occuparmi dei bambini personalmente, desiderio condiviso con mio marito che è un super papà!". Dopo una pausa di qualche anno, legata appunto alla maternità, Cristina sta girando una fiction Rai. A novembre è invece uscito nelle sale Oi vita mia, diretto da Pio e Amedeo.

